Брянцев предупредили о нашествии клещей

29 Май 2020 2020-05-29T12:30:42+03:00

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В Брянской области наступил опасный сезон клещей. Жителям напомнили, что кровососы опасны не только для людей, но и животных.

В управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям рассказали, что при укусе собаки или кошки клещи могут вызвать аллергию. Но если на животное нападет зараженнный паразит, то это может привести к развитию пироплазмоза.

Пироплазмоз — это опасное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и при отсутствии компетентной терапии быстро приводит к гибели.

Поэтому для домашних питомцев важно применять средства для защиты от клещей. Они есть в виде ошейников, спреев, капель. Можно сделать прививку от пироплазмоза. После каждой прогулки стоит осматривать тело питомца, уделяя особое внимание морде, ушам, шее и животу. Чем раньше будет обнаружено и извлечено опасное насекомое, тем меньше вреда оно принесет.

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ИСТОЧНИК KP.RU