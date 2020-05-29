В Брянске выявили 54 новых случаев коронавиурса

29 Май 2020 2020-05-29T14:16:35+03:00

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В Брянске на 29 мая подтвердили 54 новых случая заболевания коронавирусом. В городе количество заболевших превысило полторы тысячи человек и составляет 1503.

По всей области за последние сутки 110 новых заболевших. Брянский район по количеству подтвержденных случаев опередил город Сельцо. За сутки в районе выявили 16 новых случаев коронавируса. Дятьковский район остается на втором месте после Брянска. За 24 часа здесь подтвердили девять новых случаев, а общее число больных коронавирусом - 214.

Сразу восемь человек заболели новой инфекцией в Погарском районе.

Коэффициент распространения инфекции в регионе вырос и составляет 0,98. Чтобы снять первые ограничения, необходимо, чтобы его значение было меньше единицы в течение 10 дней. В Брянской области коэффициент впервые стал меньше единицы в понедельник, 25 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU