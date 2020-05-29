2020-05-29T10:41:15+03:00
Общество

В Брянской области коронавирус подтвердили у 110 человек

Общее число заболевших составило 3473 пациента
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили у 110 человек. Общее число заболевших составило 3473 человека.

За последние 24 часа из больниц выписали 113 выздоровевших пациентов. Диагноз у них сняли.

За сутки выполнили 1497 тестов на коронавирус.

За последний день смертей от нового заболевания не фиксировали.

Брянский район по заболевшим опередил Сельцо. Теперь закрытый город находится только на четвертом месте по количеству зараженных после Брянска, Дятьковского и Брянского районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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