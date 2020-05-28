В Брянске нашли тело 13-летнего подростка
По предварительным данным, произошло самоубийство
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В Брянске нашли тело 13-летнего подростка. Трагедия случилась в четверг, 28 мая, в поселке Чайковичи. По предварительным данным, школьник покончил с собой.
На месте происшествия работали правоохранители, сообщает "Городской". Тело подростка нашли в сарае одного их частных домов.
Мальчик учился в школе №21 в поселке.
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ИСТОЧНИК KP.RU