28 Май 2020 2020-05-28T22:57:07+03:00

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В Брянске нашли тело 13-летнего подростка. Трагедия случилась в четверг, 28 мая, в поселке Чайковичи. По предварительным данным, школьник покончил с собой.

На месте происшествия работали правоохранители, сообщает "Городской". Тело подростка нашли в сарае одного их частных домов.

Мальчик учился в школе №21 в поселке.

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ИСТОЧНИК KP.RU