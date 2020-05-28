28 Май 2020 2020-05-28T22:44:09+03:00

ДТП случилось у поворота на Партизанскую поляну

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На трассе под Брянском иномарка сбила перебегавшего дорогу подростка. ДТП случилось вечером в четверг, 28 мая, у поворота на Партизанскую поляну. Видеозапись с места аварии опубликовали в социальных сетях.

Очевидцы пишут, что паренек торговал ландышами на трассе. Он стал перебегать дорогу, пропустив фуру. За грузовиком ехал "Дну Матиз", который и сбил мальчика.

Свидетели аварии сообщают, что пострадавший остался жив. Ребенка забрала скорая помощь.

Официальной информации об аварии от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU