Под Брянском иномарка сбила перебегавшего дорогу подростка
На трассе под Брянском иномарка сбила перебегавшего дорогу подростка. ДТП случилось вечером в четверг, 28 мая, у поворота на Партизанскую поляну. Видеозапись с места аварии опубликовали в социальных сетях.
Очевидцы пишут, что паренек торговал ландышами на трассе. Он стал перебегать дорогу, пропустив фуру. За грузовиком ехал "Дну Матиз", который и сбил мальчика.
Свидетели аварии сообщают, что пострадавший остался жив. Ребенка забрала скорая помощь.
Официальной информации об аварии от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU