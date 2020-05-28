Депутаты поддержали идею об объединении Стародуба и Стародубского района
29 мая состоялось очередное заседание областной Думы
Депутаты одобрили проект закона об объединении муниципальных образований.Фото: Мария Дедкова
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Брянские депутаты поддержали идею об объединении Стародуба и Стародубского района. Вопрос законотворцы рассматривали 28 мая на очередном заседании.
Депутаты одобрили проект закона об объединении муниципальных образований, входящих в состав Стародубского муниципального района Брянской области, с городским округом «Город Страродуб». Последний наделят статусом муниципального округа.
Напомним, подобное произошло с Новозыбковом и Новозыбковским районом. Их объединили.
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ИСТОЧНИК KP.RU