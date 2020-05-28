В Брянске Александр Коломейцев спровоцировал конфликт с замгубернатора Коробко
И получил достойный отпор
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В Брянске Александр Коломейцев спровоцировал конфликт с заместителем брянского губернатора Александром Коробко. Случившееся сняли на видео.
Предприниматель стал осыпать замгубернатора вопросами, в том числе о семейных делах. Заместитель губернатора назвал бизнесмена трусом и предложил решить спор по-мужски.
Напомним, Александр Коломейцев является фигурантом пяти уголовных дел. В том числе его обвиняют в оскорблении представителей власти.
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ИСТОЧНИК KP.RU