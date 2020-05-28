В Брянске почтили память героев-пограничников

28 Май 2020 2020-05-28T16:12:19+03:00

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28 мая в Брянске отмечают День пограничника. На площади Партизан первые лица города и области возложили цветы к Вечному огню. Так, они почтили память героев-пограничников.

Участники торжественной церемонии почтили минутой молчания память погибших пограничников.

- Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области с честью выполняют свой служебный долг и продолжают славные традиции своих предшественников, - говорят в правительстве Брянской области. - Погранвойска обеспечивают безопасность рубежей Российской Федерации, пресекают попытки прорыва через границу экстремистов и террористов, провоз контрабанды. Именно пограничники борются с нелегальной миграцией, с расхищением национальных ресурсов, проявляя мужество, высокие морально-психологические и профессиональные качества.

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ИСТОЧНИК KP.RU