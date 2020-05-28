На улице Бежицкой в Брянске начали делать тротуары
В Брянске продолжается ремонт улицы Бежицкой. Этот объект являются переходящим - благоустройство стартовало еще в прошлом году.
Подрядчик ремонтировал дорогу тремя участками: первый - от улицы Дуки до дома №124 по улице Бежицкой, второй - от дома №124 по улице Бежицкой до Городищенского перекрестка, а также третий - от дома №288 по улице Бежицкой до улицы Делегатской.
На ремонтируемой дороге уложили новый асфальт, сделали новое освещение. При этом на первом участке оно готово полностью. В этом году освещение было смонтировано и введено в эксплуатацию на всей дороге.
- Сейчас дорожники приступили к строительству тротуаров, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - На третьем участке уже все готово к асфальтированию пешеходных дорожек, на остальных идет установка бордюров и подготовка основания под тротуар.
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ИСТОЧНИК KP.RU