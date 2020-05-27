В Брянске следователи опровергли информацию об уголовном деле строителя Михаила Кабанова

27 Май 2020 2020-05-27T16:27:15+03:00

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Следователи опровергли информацию о том, что на брянского строителя Михаила Кабанова. В производстве у правоохранителей нет дела, связанного с директором стройфирмы. Об этом "Комсомолке" сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

27 мая появилась информация о том, что Михаил Кабанов стал фигурантом уголовного дела. Однако сам строитель эту информацию также не подтвердил.

Между тем, по данным источников телеканала "Городской" , расследование все же идет. Им занимается региональное управление ФСБ. Напомним, компания Михаила Кабанова возводит дворец единоборств на старом аэропорту, также строит школу здесь же, детские сады по всей области, кафедральный собор в Клинцах и здание областного УМВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU