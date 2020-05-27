2020-05-27T16:27:15+03:00
Происшествия

В Брянске следователи опровергли информацию об уголовном деле строителя Михаила Кабанова

Руководитель фирмы также не подтвердил сообщение
Мария Дедкова
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Фото: сайт компании "Стройдело"Фото: сайт компании "Стройдело"
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Следователи опровергли информацию о том, что на брянского строителя Михаила Кабанова. В производстве у правоохранителей нет дела, связанного с директором стройфирмы. Об этом "Комсомолке" сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

27 мая появилась информация о том, что Михаил Кабанов стал фигурантом уголовного дела. Однако сам строитель эту информацию также не подтвердил.

Между тем, по данным источников телеканала "Городской" , расследование все же идет. Им занимается региональное управление ФСБ. Напомним, компания Михаила Кабанова возводит дворец единоборств на старом аэропорту, также строит школу здесь же, детские сады по всей области, кафедральный собор в Клинцах и здание областного УМВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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