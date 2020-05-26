В Жуковке 11-летняя девочка проглотила батарейку и умерла
Трагедия случилась 24 мая
Со школьницей простились во вторник, 26 мая.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Брянские следователи проводят проверку по факту смерти 11-летней школьницы в городе Жуковка. Трагедия случилась 24 мая. Сообщается, что школьница проглотила батарейку. Девочку доставили в районную больницу. Но врачи не смогли спасти ее жизнь.
Со школьницей простились во вторник, 26 мая.
- Следователи проводят проверку по факту случившегося, - рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - После нее примут процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU