В Жуковке 11-летняя девочка проглотила батарейку и умерла

26 Май 2020 2020-05-26T19:31:07+03:00

Со школьницей простились во вторник, 26 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Брянские следователи проводят проверку по факту смерти 11-летней школьницы в городе Жуковка. Трагедия случилась 24 мая. Сообщается, что школьница проглотила батарейку. Девочку доставили в районную больницу. Но врачи не смогли спасти ее жизнь.

Со школьницей простились во вторник, 26 мая.

- Следователи проводят проверку по факту случившегося, - рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - После нее примут процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU