На Новозыбковском машзаводе планируют сменить управляющего
В Новозыбкове борется за жизнь местный машиностроительный завод. Предприятие задолжало большие суммы. Большинстве сотрудников находятся на простое. С 15 июля 480 человек, в том числе 168 пенсионеров, сократят.
В судьбе завода заинтересованы его сотрудники. Они встретились с чиновниками, представителями прокуратуры и налоговой.
На предприятии есть внешний управляющий. Он появился в октябре прошлого года. Управляющий контролирует финансовое состояние, но, как сообщают работники у себя в соцсетях, на заводе ни разу не появлялся.
Представители завода сообщили, что есть инвестор, готовый вложиться. На собрании было принято решение организовать встречу потенциальных инвесторов с представителями правительства Брянской области и Новозыбковской городской администрации. Также прокуратура рассмотрит вопрос о смене временного управляющего.
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ИСТОЧНИК KP.RU