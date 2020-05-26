2020-05-26T08:51:39+03:00
Общество

На Новозыбковском машзаводе планируют сменить управляющего

Работники хотят сохранить работу и спасти предприятие
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Подслушано НМЗ"Фото: vk.com, "Подслушано НМЗ"
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В Новозыбкове борется за жизнь местный машиностроительный завод. Предприятие задолжало большие суммы. Большинстве сотрудников находятся на простое. С 15 июля 480 человек, в том числе 168 пенсионеров, сократят.

В судьбе завода заинтересованы его сотрудники. Они встретились с чиновниками, представителями прокуратуры и налоговой.

На предприятии есть внешний управляющий. Он появился в октябре прошлого года. Управляющий контролирует финансовое состояние, но, как сообщают работники у себя в соцсетях, на заводе ни разу не появлялся.

Представители завода сообщили, что есть инвестор, готовый вложиться. На собрании было принято решение организовать встречу потенциальных инвесторов с представителями правительства Брянской области и Новозыбковской городской администрации. Также прокуратура рассмотрит вопрос о смене временного управляющего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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