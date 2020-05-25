Брянский агрохолдинг незаконно использовал реку в Навлинском районе

25 Май 2020 2020-05-25T16:08:43+03:00

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Брянский агрохолдинг незаконно использовал реку Ягодка в Навлинском районе. На ее берегу возвели искусственную песчаную насыпь. В границах водоохраной зоны, а также частично на акватории реки были обнаружены следы земляных работ. В дело вмешалась природоохранная прокуратура.

Нарушение водного законодательства зафиксировали около села Щегловка. Природоохранная прокуратура выяснила, что агропромышленный холдинг использует водный объект без разрешения.

Прокурор потребовал устранить нарушения и возбудил административные производства. Деятельность на водном объекте заморозили.

— Проверка была инициирована на основании жалобы, поступившей в прокуратуру, и сведений из интернет–ресурсов, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU