Брянский агрохолдинг незаконно использовал реку в Навлинском районе
Брянский агрохолдинг незаконно использовал реку Ягодка в Навлинском районе. На ее берегу возвели искусственную песчаную насыпь. В границах водоохраной зоны, а также частично на акватории реки были обнаружены следы земляных работ. В дело вмешалась природоохранная прокуратура.
Нарушение водного законодательства зафиксировали около села Щегловка. Природоохранная прокуратура выяснила, что агропромышленный холдинг использует водный объект без разрешения.
Прокурор потребовал устранить нарушения и возбудил административные производства. Деятельность на водном объекте заморозили.
— Проверка была инициирована на основании жалобы, поступившей в прокуратуру, и сведений из интернет–ресурсов, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU