В Сельцо на 10 тысяч рублей оштрафовали заместителя главы администрации

25 Май 2020 2020-05-25T14:55:58+03:00

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В городе Сельцо Брянской области оштрафовали заместителя главы администрации. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что субсидию получил индивидуальный предприниматель, который не имел на нее права из-за налоговых долгов, нарушения трудовых прав и непредставления необходимых документов.

В результате к административной ответственности привлекли заместителя главы администрации города, возглавляющего комиссию по предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Чиновника оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU