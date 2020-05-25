2020-05-25T14:55:58+03:00
Общество

В Сельцо на 10 тысяч рублей оштрафовали заместителя главы администрации

Чиновник нарушил порядок выдачи субсидий предпринимателю
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Сельцо Брянской области оштрафовали заместителя главы администрации. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что субсидию получил индивидуальный предприниматель, который не имел на нее права из-за налоговых долгов, нарушения трудовых прав и непредставления необходимых документов.

В результате к административной ответственности привлекли заместителя главы администрации города, возглавляющего комиссию по предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Чиновника оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске с 25 по 29 мая пройдут массовые проверки мотоциклистов и автомобилистов
Ряд ограничительных мер могут отменить в Брянской области
В Брянской области изъяли полкилограмма наркотиков
В Брянске 27 мая отключат холодную воду
В региональном отделении ЛДПР создадут коалицию здравомыслящих людей, отстаивающих свою точку зрения
В Сельцо на 10 тысяч рублей оштрафовали заместителя главы администрации
В Брянске на ремонт улицы 3-го Интернационала потратят 42 миллиона рублей
В Брянской области прокуратура проверит загрязнение озера и реки
Брянский полковник Сергей Артемов пытается обжаловать арест
В Брянске для шести с половиной тысяч школьников прозвучали последние звонки
Борис Пайкин: «Выплаты опекунам должны быть повышены!»
Брянцы 380 раз пожаловались на работу банков и страховых компаний