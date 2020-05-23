Выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября

23 Май 2020 2020-05-23T15:49:50+03:00

Александра Богомаза избрали 9 сентября 2014 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

11 июня их назначат брянские депутаты на внеочередной сессии облдумы

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Выборы губернатора Брянской области состоятся 13 сентября 2020 года. В этот день пройдет Единый день голосования. По всей России будут выбирать губернаторов, областных и городских депутатов.

Чтобы выборы прошли в срок, предвыборную кампанию необходимо начинать за три месяца - то есть 12 июня.

Чтобы назначить очередные выборы губернатора, депутаты Брянской областной Думы соберутся на внеочередное заседание 11 июня, сообщают в пресс-службе законодательного собрания.

Напомним, брянского губернатора Александра Богомаза выбрали 9 сентября 2014 года. Срок его полномочий истекает 28 сентября 2020-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU