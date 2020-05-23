2020-05-23T15:49:50+03:00
Политика

Выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября

11 июня их назначат брянские депутаты на внеочередной сессии облдумы
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Александра Богомаза избрали 9 сентября 2014 года.Александра Богомаза избрали 9 сентября 2014 года.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

Выборы губернатора Брянской области состоятся 13 сентября 2020 года. В этот день пройдет Единый день голосования. По всей России будут выбирать губернаторов, областных и городских депутатов.

Чтобы выборы прошли в срок, предвыборную кампанию необходимо начинать за три месяца - то есть 12 июня.

Чтобы назначить очередные выборы губернатора, депутаты Брянской областной Думы соберутся на внеочередное заседание 11 июня, сообщают в пресс-службе законодательного собрания.

Напомним, брянского губернатора Александра Богомаза выбрали 9 сентября 2014 года. Срок его полномочий истекает 28 сентября 2020-го.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянская область поставила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября
Утром в воскресенье в Брянской области прогнозируют заморозки
В Брянской области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области превысило количество заболевших
В Брянске с 20 июля могут открыться школьные лагеря
В Клетнянском районе сразу 12 человек заболели коронавирусом
В Почепском районе случилось смертельное ДТП
В Брянске спасли застрявшую на 16-м этаже строящегося дома собаку
Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до 1,06
В Брянской области подтвердили 103 новых случая заболевания коронавирусом
В Брянске водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика
В брянских МФЦ четыре дня не будут принимать документы на недвижимость
В Брянской области на следующей неделе могут сообщить об отмене ряда ограничений
В Сельцо предложили снять ограничительные меры