Выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября
Выборы губернатора Брянской области состоятся 13 сентября 2020 года. В этот день пройдет Единый день голосования. По всей России будут выбирать губернаторов, областных и городских депутатов.
Чтобы выборы прошли в срок, предвыборную кампанию необходимо начинать за три месяца - то есть 12 июня.
Чтобы назначить очередные выборы губернатора, депутаты Брянской областной Думы соберутся на внеочередное заседание 11 июня, сообщают в пресс-службе законодательного собрания.
Напомним, брянского губернатора Александра Богомаза выбрали 9 сентября 2014 года. Срок его полномочий истекает 28 сентября 2020-го.
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ИСТОЧНИК KP.RU