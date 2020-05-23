Утром в воскресенье в Брянской области прогнозируют заморозки
Температура опустится до синус 1 градуса
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В Брянской области под утро в воскресенье, 24 мая, прогнозируют заморозки. Температура воздуха может опуститься до минус одного градуса, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Из-за низких температур могут погибнуть сельскохозяйственные растения.
Напомним, до девяти часов утра в регионе действует "желтый" уровень погодной опасности. Из-за непогоды могут возникнуть чрезвычайные ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU