2020-05-23T15:41:05+03:00
Общество

Утром в воскресенье в Брянской области прогнозируют заморозки

Температура опустится до синус 1 градуса
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области под утро в воскресенье, 24 мая, прогнозируют заморозки. Температура воздуха может опуститься до минус одного градуса, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Из-за низких температур могут погибнуть сельскохозяйственные растения.

Напомним, до девяти часов утра в регионе действует "желтый" уровень погодной опасности. Из-за непогоды могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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