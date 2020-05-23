23 Май 2020 2020-05-23T12:54:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области превысило количество заболевших по данным за 23 мая. В регионе подтвердили 103 новых случая заражения инфекцией. При этом 127 человек выписали из больниц.

Снизился и коэффициент распространения коронавируса, который влияет на снятие ограничений для населения. На 23 мая он составил 1,06. Для первого этапа выхода из самоизоляции необходимо, чтобы он был меньше единицы.

Общее число выздоровевших после коронавируса в Брянской области 1416 человек. За все время эпидемии от новой инфекции умер 31 пациент. По последним данным операштаба, общее число заболевших в Брянской области - 2840 человек.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU