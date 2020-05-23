2020-05-23T11:59:00+03:00
Происшествия

В Почепском районе случилось смертельное ДТП

Легковой автомобиль полностью разбит
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Почепском районе под утро в субботу, 23 мая, случилось смертельное ДТП. Сообщение об аварии поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 3.25. Оно произошло в селе Красный Рог.

Участником ДТП стала одна легковая машина. Очевидцы пишут, что это был "Пежо 307". По фотографиям видно, что автомобиль полностью разбит.

- Пожарно-спасательными подразделениями при помощи гидравлического инструмента произведено деблокирование пострадавшего, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В социальных сетях пишут, что в машине ехали четыре человека. Двое из них погибли.

Фото: vk.com.

Фото: vk.com.

Официальной информации о ДТП от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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