В Почепском районе случилось смертельное ДТП
В Почепском районе под утро в субботу, 23 мая, случилось смертельное ДТП. Сообщение об аварии поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 3.25. Оно произошло в селе Красный Рог.
Участником ДТП стала одна легковая машина. Очевидцы пишут, что это был "Пежо 307". По фотографиям видно, что автомобиль полностью разбит.
- Пожарно-спасательными подразделениями при помощи гидравлического инструмента произведено деблокирование пострадавшего, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
В социальных сетях пишут, что в машине ехали четыре человека. Двое из них погибли.
Фото: vk.com.
Официальной информации о ДТП от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU