2020-05-23T10:31:53+03:00
Общество

В Брянской области подтвердили 103 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число заболевших составляет 2840 человек
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области подтвердили 103 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 2840 человек. Такие данные в субботу, 23 мая, опубликовали в оперативном штабе.

За сутки в регионе выполнили 1380 тестов на коронавирус. Новых смертей от covid-19 не зарегистрировали. Количество умерших составляет 31 человек.

А вот ряды выздоровевших после заболевания пополнились. К 23 мая из больниц выписали еще 127 человек. Это больше, чем число заболевших за сутки. Всего с начала эпидемии коронавирус победили 1416 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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