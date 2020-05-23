В Брянской области подтвердили 103 новых случая заболевания коронавирусом
В Брянской области подтвердили 103 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 2840 человек. Такие данные в субботу, 23 мая, опубликовали в оперативном штабе.
За сутки в регионе выполнили 1380 тестов на коронавирус. Новых смертей от covid-19 не зарегистрировали. Количество умерших составляет 31 человек.
А вот ряды выздоровевших после заболевания пополнились. К 23 мая из больниц выписали еще 127 человек. Это больше, чем число заболевших за сутки. Всего с начала эпидемии коронавирус победили 1416 человек.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»