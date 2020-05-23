В брянских МФЦ четыре дня не будут принимать документы на недвижимость
Это связано с переходом на единую информационную систему
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Во всех Многофункциональных центрах Брянской области не будут четыре дня принимать документы на регистрацию недвижимости и другие услуги Росреестра. Это связано с тем, что в регионе будут внедрять информационную систему Единого государственного реестра недвижимости. Работы пройдут с 25 по 28 мая, сообщают на сайте МФЦ.
Поэтому заявители не смогут получить государственные услуги по услугам Росреестра.
Прием заявлений возобновят с 29 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU