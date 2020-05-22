25 мая в Брянской области открывается завод по производству масок

22 Май 2020 2020-05-22T21:31:58+03:00

Предприятие сможет выпускать до четырех миллионов медицинских масок в сутки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Его создали по заказу Минпромторга

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В Брянской области с 25 мая начнет работу завод по производству масок.

Комплекс возвели в Почепском районе по заказу Минпромторга России.

Предприятие сможет выпускать до четырех миллионов медицинских масок в сутки.

- Мы завершаем первый этап строительства и реконструкции участка по производству нестерильных масок,- рассказал генеральный директор «Московского эндокринного завода» Михаил Фонарев. - Пришло оборудование из Китая - 20 производственных и 20 упаковочных линий. Мы завершили строительство первого цеха - 4000 квадратных метров. Всего реконструкции и строительству подлежит порядка 19 тысяч квадратных метров.

Работу сотрудники начнут уже с понедельника, но в тестовом режиме. Работники пока проходят обучение.Средняя заработная плата составит больше 32 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU