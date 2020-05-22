2020-05-22T21:31:58+03:00
Общество

25 мая в Брянской области открывается завод по производству масок

Его создали по заказу Минпромторга
Мария Дедкова
Поделиться:
Предприятие сможет выпускать до четырех миллионов медицинских масок в сутки.Предприятие сможет выпускать до четырех миллионов медицинских масок в сутки.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянской области с 25 мая начнет работу завод по производству масок.

Комплекс возвели в Почепском районе по заказу Минпромторга России.

Предприятие сможет выпускать до четырех миллионов медицинских масок в сутки.

- Мы завершаем первый этап строительства и реконструкции участка по производству нестерильных масок,- рассказал генеральный директор «Московского эндокринного завода» Михаил Фонарев. - Пришло оборудование из Китая - 20 производственных и 20 упаковочных линий. Мы завершили строительство первого цеха - 4000 квадратных метров. Всего реконструкции и строительству подлежит порядка 19 тысяч квадратных метров.

Работу сотрудники начнут уже с понедельника, но в тестовом режиме. Работники пока проходят обучение.Средняя заработная плата составит больше 32 тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сельцо предложили снять ограничительные меры
25 мая в Брянской области открывается завод по производству масок
Главный врач брянского клинико-диагностического центра заболел коронавирусом
В Брянске на улице Советской прокладывают новую ливневку
В Брянской области за двое суток украли шесть велосипедов
В Брянске на улице 22-го Съезда КПСС занялись укладкой асфальта
Самолеты из Брянска в Турцию и на Кипр полетят в июле
13,5 тысяч брянских налогоплательщиков могут рассчитывать на помощь государства
Исполняющим обязанности директора департамента природных ресурсов Брянской области назначили Андрея Чепикова
В Трубчевском районе Брянской области обновят больше 12 километров дорог
В Брянской области на ремонт автодорог направили 7 миллиардов рублей
В Брянске наградили потушивших пожар в лесу велосипедистов
В субботу брянцам обещают дождь с градом
В Брянске вручат более четырех тысяч памятных медалей к 75-летию Победы
В Почепе и Новозыбкове проверят сообщение о невыплате денег медикам
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
До брянских заключенных не донесли дюжину мобильников
В Брянской области в конце мая изменится расписание электричек
В Брянске за наркоторговлю белорусу дали 10,5 лет колонии
В Брянске недовольные предприниматели вышли к зданию налоговой
Среди заболевших коронавирусом в Брянске оказался один приезжий