Главный врач брянского клинико-диагностического центра заболел коронавирусом
Медик находится в обычной палате
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Главный врач Брянского клинико-диагностического центра Александр Силенок заболел коронавирусом.
Сейчас медики оценивают его состояние как средней тяжести. Врачи надеются, что скоро оно будет удовлетворительным.
Александра Силенка госпитализировали, а затем отправили в реанимацию. Однако теперь он переведен в обычную палату. Аппарат искусственной вентиляции легких ему не понадобился, сообщает издание "Брянские новости".
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ИСТОЧНИК KP.RU