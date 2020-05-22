Главный врач брянского клинико-диагностического центра заболел коронавирусом

22 Май 2020 2020-05-22T21:16:28+03:00

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Главный врач Брянского клинико-диагностического центра Александр Силенок заболел коронавирусом.

Сейчас медики оценивают его состояние как средней тяжести. Врачи надеются, что скоро оно будет удовлетворительным.

Александра Силенка госпитализировали, а затем отправили в реанимацию. Однако теперь он переведен в обычную палату. Аппарат искусственной вентиляции легких ему не понадобился, сообщает издание "Брянские новости".

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ИСТОЧНИК KP.RU