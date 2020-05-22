2020-05-22T18:56:19+03:00
Общество

В Брянске на улице Советской прокладывают новую ливневку

Строительство ведется с опережением графика
Татьяна Александрова
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Подрядчики ведут работы по обустройству двух разворотных колец.Подрядчики ведут работы по обустройству двух разворотных колец.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается строительства дороги по улице Советской. В рамках реконструкции запланирован второй этап организации ливневки от улицы Романа Брянского до улицы Объездной.

Длина участка — около одного километра. Подрядчики проведут трубы диаметром от 1200 до 1400 мм. Новая ливневая канализация будет присоединена к построенному в 2018 году участку. В целом протяженность объекта составляет 3,4 километра, более 2 километров уже проложено. Все необходимые материалы уже привезены на строительный объект, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также подрядчики ведут работы по обустройству двух разворотных колец. Со стороны улицы Объездной планируют переделать контактную сеть и перенести канализационные коллекторы. Со стороны улице Крахмалева переносят кабели связи, после чего приступят к отсыпке земполотна. Полностью уложен нижний слой асфальта на прямом участке дороги. К верхнему слою приступят после окончания работ по строительству колец. Стройка идет с опережением сроков, определенных контрактом.

Дорога по улице Советской строится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Поэтому контроль качества осуществляется не только муниципалитетом, но и Минстроем России.

Подрядчики проведут трубы диаметром от 1200 до 1400 мм. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Подрядчики проведут трубы диаметром от 1200 до 1400 мм.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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