В Брянской области за двое суток украли шесть велосипедов
Четыре преступления раскрыли по горячим следам
По горячим следам удалось раскрыть преступления в Фокинском районе Брянска, в Жирятино и в Жуковке.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянской области стали чаще воровать велосипеды. За двое суток произошло сразу шесть подобных краж. Четыре железных коня вернулись к своим владельцам достаточно быстро.
По горячим следам удалось раскрыть преступления в Фокинском районе Брянска, в Жирятино и в Жуковке.
Сотрудниками полиции по факту кражи возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до двух и пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU