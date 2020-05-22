В Брянской области за двое суток украли шесть велосипедов

22 Май 2020 2020-05-22T18:46:07+03:00

По горячим следам удалось раскрыть преступления в Фокинском районе Брянска, в Жирятино и в Жуковке. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Четыре преступления раскрыли по горячим следам

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В Брянской области стали чаще воровать велосипеды. За двое суток произошло сразу шесть подобных краж. Четыре железных коня вернулись к своим владельцам достаточно быстро.

По горячим следам удалось раскрыть преступления в Фокинском районе Брянска, в Жирятино и в Жуковке.

Сотрудниками полиции по факту кражи возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до двух и пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU