2020-05-22T18:42:35+03:00
Общество

В Брянске на улице 22-го Съезда КПСС занялись укладкой асфальта

Параллельно рабочие делают бордюры
Мария Дедкова
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Ремонт ведут на двух участках: от улицы Кислородной до дома №134, а также от улицы III Интернационала до улицы Литейной.Ремонт ведут на двух участках: от улицы Кислородной до дома №134, а также от улицы III Интернационала до улицы Литейной.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжаются работы на улице 22-го Съезда КПСС. Ее протяженность превышает 3,7 километра. Стоимость работ составляет 106 миллионов рублей.

Ремонт ведут на двух участках: от улицы Кислородной до дома №134, а также от улицы III Интернационала до улицы Литейной.

На первом участке завершили укладку нижнего слоя асфальта. Также здесь уложили трубы канализации. Оборудовали новое освещение.

На втором участке дороги также укладывают асфальт. Рабочие убирают старые тротуары, параллельно устанавливают новые бордюры.

В общей сложности работы по ремонту улицы выполнены на четверть, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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