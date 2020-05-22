13,5 тысяч брянских налогоплательщиков могут рассчитывать на помощь государства
В Брянской области оценили число налогоплательщиков, которые имеют право получить помощь от государства.
Правительство компенсирует предпринимателям из пострадавших отраслей экономики затраты на зарплату сотрудникам в расчете из одного МРОТ на работника.
В Брянской области поддержкой могут воспользоваться 13,5 тысячи организаций, сообщили в правительстве области.
Для получения выплаты предпринимателям нужно подать заявление в налоговую за апрель - до конца мая, а за май - до конца июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU