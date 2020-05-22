2020-05-22T17:31:58+03:00
Общество

В Трубчевском районе Брянской области обновят больше 12 километров дорог

Работы ведут сразу на нескольких участках
Мария Дедкова
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Фото: управление автомобильных дорог Брянской областиФото: управление автомобильных дорог Брянской области
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В Брянской области на участке Новозыбков-Трубчевск отремонтируют более 7 километров. Здесь уже сделано выравнивающее полотно, завершается обустройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме этого, в Трубчевском районе реконструируют дорогу Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Ломакино. Практически полностью сделан выравнивающий слой на участке в пять километров.

Рабочие осуществляют отсыпку земляного полотна. Также расширят дорогу в деревне Ломакино. Здесь сделают тротуары, которых там никогда прежде не было, сообщили в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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