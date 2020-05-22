2020-05-22T17:12:40+03:00
Общество

В Брянской области на ремонт автодорог направили 7 миллиардов рублей

В целом в регионе запланировано обустроить более 600 километров трасс
Татьяна Александрова
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Фото: Управление автомобильных дорог Брянской областиФото: Управление автомобильных дорог Брянской области
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В Брянской области ремонтируют региональные и городские трассы. Обновляют межмуниципальные автодороги, подъезды к деревням и селам.

В этом году на эти цели направят более 7 миллиардов рублей. В регионе проведут ремонт, строительство и реконструкцию свыше 600 километров автомобильных дорог. Сейчас ведутся строительные работы в Почепском районе. На перегоне Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Мошки уже частично заменили старое покрытие: уложили слои из песка и щебня. На других площадках сфрезеровали старый верхний слой, сделали выравнивающий. После этого перейдут к организации нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Общая протяженность ремонта – 9,2 километра. На автодороге Брянск-Новозыбков-Баклань-Котляково в Унечском и Почепском районах провели подготовительные работы, фрезеруют изношенное покрытие. Планируют отремонтировать 7,8 километра. Автодорогу расширят, сейчас ее выравнивают и усиливают щебнем, сообщили в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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