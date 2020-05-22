В Брянске вручат более четырех тысяч памятных медалей к 75-летию Победы

22 Май 2020 2020-05-22T16:10:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области продолжается вручение памятных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

21 мая заслуженную награду получила труженица тыла, ветеран труда Евгения Полякова. 91-летняя Евгения Федоровна долгие годы проработала в строительной отрасли, жила в Брянске. Сейчас по состоянию здоровья перебралась к сыну в Выгонический район. Памятную медаль и продуктовый набор ей вручили руководители Советского района города Брянска. Они пожелали женщине здоровья и долголетия.

Напомним, юбилейные медали вручают участникам боевых действий, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей и другим. В общей сложности в Брянске планируют наградить более 4 тысяч человек, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU