2020-05-22T16:10:56+03:00
Общество

В Брянске вручат более четырех тысяч памятных медалей к 75-летию Победы

В регионе продолжается награждение
Татьяна Александрова
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21 мая заслуженную награду получила труженица тыла, ветеран труда Евгения Полякова21 мая заслуженную награду получила труженица тыла, ветеран труда Евгения ПоляковаФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянской области продолжается вручение памятных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

21 мая заслуженную награду получила труженица тыла, ветеран труда Евгения Полякова. 91-летняя Евгения Федоровна долгие годы проработала в строительной отрасли, жила в Брянске. Сейчас по состоянию здоровья перебралась к сыну в Выгонический район. Памятную медаль и продуктовый набор ей вручили руководители Советского района города Брянска. Они пожелали женщине здоровья и долголетия.

Напомним, юбилейные медали вручают участникам боевых действий, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей и другим. В общей сложности в Брянске планируют наградить более 4 тысяч человек, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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