В Брянской области в конце мая изменится расписание электричек

22 Май 2020 2020-05-22T15:28:22+03:00

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В конце мая в Брянской области изменится маршрут нескольких пригородных поездов.

Ремонт пройдет на железнодорожном мосту на 34-м километре участка Полужье - Выгоничи и станции Брянск-Льговский, сообщают в пресс-службе МЖД.

Поэтому в направлениях на Комаричи, Суземку и Унечу некоторые электрички электрички поедут по укороченному маршруту:

- 25, 27 и 29 мая пригородные поезда Брянск – Унеча (отправлением в 8:59) и Унеча – Брянск (отправлением в 11:58) будут курсировать только на участке Брянск – Свень.

- с 26 по 29 мая пригородные поезда отправлением из Унечи в 6:03 и отправлением из Брянска-Орловского в 12:56 будут отправляться и прибывать на станцию Свень.

- поезд Брянск – Суземка (отправлением в 12:45) и пригородный поезд Брянск – Комаричи (отправлением в 14:07) отправятся в рейс от станции Синезерки, пригородный поезд Комаричи – Брянск-Орловский (отправлением в 11:09) также проследует до станции Синезерки.

Пассажиров просят внимательно следить за расписанием.

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ИСТОЧНИК KP.RU