В Брянске за наркоторговлю белорусу дали 10,5 лет колонии
В Брянске осудили гражданина Беларуси. Иностранцу дали 10,5 лет за распространение наркотиков.
Суд установил, что осенью прошлого года ранее судимый за хранение наркотиков 27-летний уроженец Гомеля переехал в Брянск. Здесь он и занялся сбытом запрещенных веществ.
Вместе с подельниками он делал закладки на территории областного центра. При задержании у него было изъяли 2,8 граммов синтетических наркотиков.
Фокинский районный суд города Брянска признал белоруса виновным. Наказание иностранцу предстоит отбывать в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU