2020-05-22T14:28:08+03:00
Общество

В Брянске за наркоторговлю белорусу дали 10,5 лет колонии

Оказалось, молодой человек уже был судим за то же преступление
Татьяна Александрова
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Фокинский районный суд города Брянска признал белоруса виновным.Фокинский районный суд города Брянска признал белоруса виновным.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске осудили гражданина Беларуси. Иностранцу дали 10,5 лет за распространение наркотиков.

Суд установил, что осенью прошлого года ранее судимый за хранение наркотиков 27-летний уроженец Гомеля переехал в Брянск. Здесь он и занялся сбытом запрещенных веществ.

Вместе с подельниками он делал закладки на территории областного центра. При задержании у него было изъяли 2,8 граммов синтетических наркотиков.

Фокинский районный суд города Брянска признал белоруса виновным. Наказание иностранцу предстоит отбывать в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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