В Брянске недовольные предприниматели вышли к зданию налоговой

22 Май 2020 2020-05-22T14:18:23+03:00

Бизнесмены огорчены тем, что их деятельность не включили в список пострадавших отраслей

Изменить размер текста: A A

Около десятка предпринимателей, торговавших на Центральном рынке Брянска, вышли к зданию налоговой. Бизнесмены оказались недовольны тем, что их деятельность не попала в список пострадавших во время эпидемии коронавируса.

Бизнесмены собрались утром 22 мая. Об этом рассказали в социальных сетях.

Напомним, предприниматели в Брянске бунтуют уже не в первый раз. Раньше бизнесмены требовали понизить или вовсе отменить арендную плату на Бежицком и Центральном рынках. Тогда предпринимателей услышали. Но это не упростило их жизнь. В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Многие торговые точки остаются закрытыми.

На встречу с торговцами 22 мая вышли сотрудники налоговой, сообщает телеканал "Городской". Они сказали, что в данный момент сделать ничего не могут. Но посоветовали написать обращение, чтобы розничную торговлю в нестационарных объектах и на рынках включили в перечень.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU