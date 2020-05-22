Среди заболевших коронавирусом в Брянске оказался один приезжий

22 Май 2020 2020-05-22T13:21:07+03:00

Подробней о нем оперштаб не сообщает

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В Брянске подтвердили коронавирус у жителя другого региона. Об этом рассказали в оперштабе в пятницу, 22 мая.

Мы уже писали, что за сутки выявили 105 новых случаев заболевания в регионе. В Брянске стало больше на 36 COVID-положительных. Один из пациентов оказался иногородним.

Пол и возраст, а также другие подробности о заболевшем оперштаб пока не сообщил.

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ИСТОЧНИК KP.RU