Среди заболевших коронавирусом в Брянске оказался один приезжий
Подробней о нем оперштаб не сообщает
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В Брянске подтвердили коронавирус у жителя другого региона. Об этом рассказали в оперштабе в пятницу, 22 мая.
Мы уже писали, что за сутки выявили 105 новых случаев заболевания в регионе. В Брянске стало больше на 36 COVID-положительных. Один из пациентов оказался иногородним.
Пол и возраст, а также другие подробности о заболевшем оперштаб пока не сообщил.
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ИСТОЧНИК KP.RU