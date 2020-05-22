В фотоконкурсе брянского заповедника приняли участие 189 человек

22 Май 2020 2020-05-22T13:19:19+03:00

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В заповеднике «Брянский лес» подвели итоги фотоконкурса «Под крышей дома моего». К участию в конкурсе подключились 189 человек из Татарстана, Башкирии, Брянской, Курской, Воронежской областей. Возрастной диапазон участников — от 2 до 65 лет. Они прислали 233 фотографии с небольшими рассказами в прозе и стихах.

Специалист отдела экологического просвещения и туризма заповедника «Брянский лес» Виктория Бабанина рассказала, что хоть снимки делали непрофессионалы, они наполнены юмором, душой и весенним настроением. Каждая фотография оригинальна и неповторима.

Конкурсная комиссия выбрала победителей в номинациях «Рядом с нами», «Зеленый мир на моем окне», «А из нашего окна…», а также определила претендентов на приз «Симпатий жюри». Всем победителям вышлют заслуженные призы и дипломы, сообщили в пресс-службе заповедника «Брянский лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU