Мошенники отняли у доверчивых брянцев почти 680 тысяч рублей

22 Май 2020 2020-05-22T13:00:29+03:00

Только за один день, 21 мая, в полицию обратилось 11 потерпевших

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В Брянской области телефонные и интернет–мошенники продолжают обманывать доверчивых граждан. 21 мая полицейские приняли 11 заявлений от пострадавших. На счета жуликов брянцы перевели 679,9 тысячи рублей.

Чаще всего злоумышленники представляются работниками банковской сферы. Жители продолжают добровольно передавать незнакомцам информацию о своих счетах и банковских картах. И это несмотря на постоянные предупреждения о недопустимости такого поведения. Так, под разными предлогами мошенники обманули нескольких человек – с восьми счетов было списано 625,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Помимо телефонов мошенники активно используют интернет. При помощи сообщений в социальной сети были списаны со счета 70-летней жительницы Дятьковского района 9 тысяч 700 рублей. Пользуются популярностью у нечистых на руку граждан и сайты с бесплатными объявлениями. Таким образом лишились своих денег двое жителей областного центра: 24-летний парень, пожелавший купить велосипед, и приобретавшая часы 47-летняя женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU