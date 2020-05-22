Ушел из жизни брянский врач Юрий Бухниев
В Брянске умер заслуженный врач России Юрий Бухниев. Ему был 71 год.
С 1988 года Дмитрий Юрьевич руководил отделением реанимации интенсивной терапии Брянской областной больницы.
При нем 1991 году на базе отделения реанимации освоен и внедрен впервые в области гемодиализ.
В 1996 году Юрий Дмитриевич за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС награжден орденом Мужества, а в 1999 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
В 2001 году Титков Владимир Николаевич награжден Почетной Грамотой Министерства Здравоохранения РФ.
- Говорят, мужчины не плачут, неправда, очень горестно, нет слов, - пишут в соцсетях коллеги медика. - Царствие Небесное Вам, Юрий Дмитриевич-Человек, Врач и Отец.
Как пишут брянские СМИ, причиной смерти Юрия Бухниева стал коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU