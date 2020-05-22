2020-05-22T12:53:56+03:00
Общество

Ушел из жизни брянский врач Юрий Бухниев

Ему был 71 год
Мария Дедкова
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С 1988 года Дмитрий Юрьевич руководил отделением реанимации интенсивной терапии Брянской областной больницы.С 1988 года Дмитрий Юрьевич руководил отделением реанимации интенсивной терапии Брянской областной больницы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянске умер заслуженный врач России Юрий Бухниев. Ему был 71 год.

С 1988 года Дмитрий Юрьевич руководил отделением реанимации интенсивной терапии Брянской областной больницы.

При нем 1991 году на базе отделения реанимации освоен и внедрен впервые в области гемодиализ.

В 1996 году Юрий Дмитриевич за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС награжден орденом Мужества, а в 1999 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

В 2001 году Титков Владимир Николаевич награжден Почетной Грамотой Министерства Здравоохранения РФ.

- Говорят, мужчины не плачут, неправда, очень горестно, нет слов, - пишут в соцсетях коллеги медика. - Царствие Небесное Вам, Юрий Дмитриевич-Человек, Врач и Отец.

Как пишут брянские СМИ, причиной смерти Юрия Бухниева стал коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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