В Брянской области подтвердили еще 105 случаев коронавируса
Новых смертей среди заболевших не зафиксировано
Впервые подтвердили вирус у иногороднего жителяюФото: Иван МАКЕЕВ
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На утро 22 мая в Брянской области выявили 105 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Суммарное число заболевших составило 2737 человек. Большая часть пациентов живет в Брянске (1221 случай с начала пандемии). Также впервые на Брянщине подтвердили вирус у жителя другого региона, который сейчас лежит в брянской больнице.
За последний день выздоровело 78 пациентов. Также за этот период провели 1212 тестов на COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU