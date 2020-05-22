В Брянской области подтвердили еще 105 случаев коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T11:13:59+03:00

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На утро 22 мая в Брянской области выявили 105 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Суммарное число заболевших составило 2737 человек. Большая часть пациентов живет в Брянске (1221 случай с начала пандемии). Также впервые на Брянщине подтвердили вирус у жителя другого региона, который сейчас лежит в брянской больнице.

За последний день выздоровело 78 пациентов. Также за этот период провели 1212 тестов на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU