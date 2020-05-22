В Брянске пожаловались на отсутствие туалетов на конечных остановках

22 Май 2020 2020-05-22T10:44:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Брянска в одной из социальных сетей пожаловалась на отсутствие достойных условий труда для водителей и кондукторов общественного транспорта.

Вот что рассказал женщина:

— Вчера разговаривала с приятельницей. Ее муж работает водителем на муниципальных автобусах города (маршруты по городу). Я была сильно удивлена, если не сказать больше, что далеко не на всех конечных остановках есть туалеты.

Необорудованные конечные остановки – давняя проблема областного центра. Туалеты есть далеко не на всех из них. Водители и кондукторы, работая на маршрутах в течение всего дня, не имеют нормальной возможности справить физиологические потребности. Неудивительно, что это вызывает столько вопросов у простых жителей города.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU