2020-05-22T09:43:08+03:00
Общество

В Брянске может появиться велодорожка от «Аэропарка» до Кургана

Ее планируют построить во время благоустройства старого аэропорта
Ольга УМАРОВА
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Велосипедистам в Брянске пока разгуляться особо негде.Велосипедистам в Брянске пока разгуляться особо негде.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Брянске собираются проложить самую длинную велодорожку - от «Аэропарка» от Кургана. На данный момент в областном центре есть лишь велодорожка на Новостройке и небольшой «прогулочный вариант» на Набережной.

Как сообщает издание «Брянские новости», первая часть дорожки может проходить от ТРЦ «Аэропарк» до улицы Крахмалева. Вторая - от Крахмалева до Кургана.

Проект станет частью благоустройства старого аэропорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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