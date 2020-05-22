В Брянске может появиться велодорожка от «Аэропарка» до Кургана

22 Май 2020 2020-05-22T09:43:08+03:00

Велосипедистам в Брянске пока разгуляться особо негде. Фото: Александр ГЛУЗ

Ее планируют построить во время благоустройства старого аэропорта

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В Брянске собираются проложить самую длинную велодорожку - от «Аэропарка» от Кургана. На данный момент в областном центре есть лишь велодорожка на Новостройке и небольшой «прогулочный вариант» на Набережной.

Как сообщает издание «Брянские новости», первая часть дорожки может проходить от ТРЦ «Аэропарк» до улицы Крахмалева. Вторая - от Крахмалева до Кургана.

Проект станет частью благоустройства старого аэропорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU