В Брянске может появиться велодорожка от «Аэропарка» до Кургана
Ее планируют построить во время благоустройства старого аэропорта
Велосипедистам в Брянске пока разгуляться особо негде.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Брянске собираются проложить самую длинную велодорожку - от «Аэропарка» от Кургана. На данный момент в областном центре есть лишь велодорожка на Новостройке и небольшой «прогулочный вариант» на Набережной.
Как сообщает издание «Брянские новости», первая часть дорожки может проходить от ТРЦ «Аэропарк» до улицы Крахмалева. Вторая - от Крахмалева до Кургана.
Проект станет частью благоустройства старого аэропорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU