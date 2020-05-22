Жители Брянска заметили гнилые персики в торговом центре

22 Май 2020 2020-05-22T09:47:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске пожаловались на персики с плесенью, которые продают в одном из торговых центров. Фото вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

В комментариях автору фото посоветовали изложить претензию в жалобной книге. Нашлись и шутники: «если быстро портятся - фрукты настоящие, надо брать».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU