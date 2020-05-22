Жители Брянска заметили гнилые персики в торговом центре
Фото опубликовали в соцсети
Фото: vk.com, группа "Типичный Брянск".
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В Брянске пожаловались на персики с плесенью, которые продают в одном из торговых центров. Фото вызвало бурное обсуждение в соцсетях.
В комментариях автору фото посоветовали изложить претензию в жалобной книге. Нашлись и шутники: «если быстро портятся - фрукты настоящие, надо брать».
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ИСТОЧНИК KP.RU