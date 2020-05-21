Брянцам предложили выбрать лучшего игрока «Динамо»
Брянское «Динамо» продолжает голосование за звание «Лучший игрок сезона». В финал вышли десять спортсменов – «самого-самого» определят болельщики.
Выбрать своего фаворита можно в официальной группе футбольного клуба в соцсети. На вечер 21 мая в опросе приняли участие больше 400 человек.
Больше всего голосов получил Владислав Дрогунов, на втором месте Валерий Сорокин, на третьем – Андрей Луканченков.
Голосование будет идти до 12.00 понедельника, 25 мая. Победитель получит награду от клуба и интервью.
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ИСТОЧНИК KP.RU