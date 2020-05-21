Брянцам предложили выбрать лучшего игрока «Динамо»

21 Май 2020 2020-05-21T20:25:12+03:00

Специально для болельщиков подготовили краткую статистику финалистов по итогам сезона. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Проголосовать можно в соцсети

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Брянское «Динамо» продолжает голосование за звание «Лучший игрок сезона». В финал вышли десять спортсменов – «самого-самого» определят болельщики.

Выбрать своего фаворита можно в официальной группе футбольного клуба в соцсети. На вечер 21 мая в опросе приняли участие больше 400 человек.

Больше всего голосов получил Владислав Дрогунов, на втором месте Валерий Сорокин, на третьем – Андрей Луканченков.

Голосование будет идти до 12.00 понедельника, 25 мая. Победитель получит награду от клуба и интервью.

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ИСТОЧНИК KP.RU