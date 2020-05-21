2020-05-21T18:38:04+03:00
Общество

В Брянске начала работу «горячая линия» по вопросам детских выплат

По телефону можно уточнить порядок получения денег на детей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях
Татьяна Александрова
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Задать вопросы можно специалистам из горадминистрации.Задать вопросы можно специалистам из горадминистрации.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске начала работу «горячая линия», на которой можно уточнить порядок предоставления объявленных президентом выплат на детей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях.

Опекунам и приемным родителям для получения денег необходимо написать заявление и прийти на прием в территориальные отделы Пенсионного фонда, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

ВАЖНО

Подробную информацию можно узнать по телефонам:

51-88-94 — для опекунов Бежицкого района;

26-46-11 — для опекунов Володарского района;

66-26-55 — для опекунов Советского района;

63-98-65 — для опекунов Фокинского района;

72-33-21 — для приёмных родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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