В Брянске начала работу «горячая линия» по вопросам детских выплат
В Брянске начала работу «горячая линия», на которой можно уточнить порядок предоставления объявленных президентом выплат на детей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях.
Опекунам и приемным родителям для получения денег необходимо написать заявление и прийти на прием в территориальные отделы Пенсионного фонда, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
ВАЖНО
Подробную информацию можно узнать по телефонам:
51-88-94 — для опекунов Бежицкого района;
26-46-11 — для опекунов Володарского района;
66-26-55 — для опекунов Советского района;
63-98-65 — для опекунов Фокинского района;
72-33-21 — для приёмных родителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU