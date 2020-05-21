В Брянской области прошел ливень с градом
Фотографиями последствий непогоды поделились в социальных сетях
Град заметили в Брянске, Дятькове, поселках Старь и Путевка. Скриншот с видео "Подслушано Брянск"
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Днем 21 мая на Брянскую область обрушился сильный ливень. В некоторых районах прошел град.
Фотографиями с последствиями стихии жители области поделились в соцсетях.
Град заметили в Брянске, Дятькове, поселках Старь и Путевка.
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ИСТОЧНИК KP.RU