В Брянской области собирают средства на лечение 24-летней медсестры
В Брянской области решили помочь 24-летней Анне Гореловой. Девушка пытается победить лейкоз, сообщили в Фонде борьбы с лейкемией.
До болезни она работала в Брянской областной больнице перевязочной медсестрой. Пока не увезли в гематологию с острым лейкозом. Чтобы вывести Анну в ремиссию, понадобилось семь курсов химиотерапии. Теперь ей необходима трансплантация костного мозга.
К сожалению, родственники для этой процедуры не подошли.
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ИСТОЧНИК KP.RU