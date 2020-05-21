В Брянской области собирают средства на лечение 24-летней медсестры

21 Май 2020 2020-05-21T17:38:39+03:00

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В Брянской области решили помочь 24-летней Анне Гореловой. Девушка пытается победить лейкоз, сообщили в Фонде борьбы с лейкемией.

До болезни она работала в Брянской областной больнице перевязочной медсестрой. Пока не увезли в гематологию с острым лейкозом. Чтобы вывести Анну в ремиссию, понадобилось семь курсов химиотерапии. Теперь ей необходима трансплантация костного мозга.

К сожалению, родственники для этой процедуры не подошли.

Если вы хотите помочь девушке, узнать подробнее о ее истории - читайте тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU