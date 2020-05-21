В Брянске на место отцветших тюльпанов высадили колеусы и петуньи
В городе продолжается озеленение города
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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21 мая сотрудники дорожного управления высадили на площади Ленина колеусы и петуньи, заменив ими отцветшие тюльпаны. Об этом сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Напомним, в этом году в Брянске была посеяна рассада бархатцев, бегонии, гацании, герани, портулака, ампельной вербены, цинерарии и многих других. Ими будут украшать городские клумбы в течение летнего сезона. Всего в областном центре планируется посадить около 250 тысяч цветов.
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ИСТОЧНИК KP.RU