2020-05-21T15:21:39+03:00
Общество

В брянском предуниверсарии стартуют вступительные испытания

Задания ребята будут делать дистанционно
Мария Дедкова
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В Брянске стартовала запись на вступительные экзамены в Сеченовский предуниверсарий. Вступительные испытания состоятся несмотря на коронавирус.

23 и 24 состоится экзамен по биологии. Химию ребятам предстоит сдавать 30 и 31 мая.

Вступительные испытания пройдут в дистанционной форме.

Записаться на прохождение тестов можно онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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