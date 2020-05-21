В брянском предуниверсарии стартуют вступительные испытания

21 Май 2020 2020-05-21T15:21:39+03:00

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В Брянске стартовала запись на вступительные экзамены в Сеченовский предуниверсарий. Вступительные испытания состоятся несмотря на коронавирус.

23 и 24 состоится экзамен по биологии. Химию ребятам предстоит сдавать 30 и 31 мая.

Вступительные испытания пройдут в дистанционной форме.

Записаться на прохождение тестов можно онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU