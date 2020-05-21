С начала эпидемии коранавируса на брянском участке границы задержали 300 нарушителей
Люди пытаются попасть в страну вопреки действующим ограничениям
Напомним, что границу с Белоруссией закрыли 30 марта.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На брянском участке границы за два последних месяца задержали больше 300 нарушителей.
Граждане пытались попасть в нашу страну на российско-белорусском участке, сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.
Только за 18 мая в Новозыбковском и Суражском районах Брянской области поймали 40 нарушителей режима государственной границы. Их привлекли к административной ответственности.
Напомним, что границу с Белоруссией закрыли 30 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU