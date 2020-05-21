2020-05-21T14:11:00+03:00
Общество

С начала эпидемии коранавируса на брянском участке границы задержали 300 нарушителей

Люди пытаются попасть в страну вопреки действующим ограничениям
Мария Дедкова
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Напомним, что границу с Белоруссией закрыли 30 марта.Напомним, что границу с Белоруссией закрыли 30 марта.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На брянском участке границы за два последних месяца задержали больше 300 нарушителей.

Граждане пытались попасть в нашу страну на российско-белорусском участке, сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Только за 18 мая в Новозыбковском и Суражском районах Брянской области поймали 40 нарушителей режима государственной границы. Их привлекли к административной ответственности.

Напомним, что границу с Белоруссией закрыли 30 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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