2020-05-21T13:39:11+03:00
Происшествия

В Брянске на продаже наркотиков поймали хоккеистов

Спортивная карьера ребят, скорее всего, закончилась
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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В Брянске задержали распространителей наркотиков. Это двое молодых хоккеистов. Они играли в одном из брянских клубов.

Трое 19-летних друзей, приехав из Москвы, решили заняться запрещенным бизнесом — распространением синтетических и растительных наркотиков. У парней была выстроена своя схема: организатор приобретал партии наркотиков, а его сообщники прятали "закладки" в Советском районе Брянска.

Достаточно быстро трое друзей попали в поле зрения правоохранительных органов. Молодые люди были задержаны с поличным. У них изъяли все сделанные ими десять «закладок».

Сейчас приятели находятся под арестом. Им грозит от 8 до 15 лет за незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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