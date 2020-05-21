2020-05-21T13:36:42+03:00
Общество

Брянская область по суточному приросту зараженных коронавирусом осталась на 10 месте

За 24 часа в регионе выявили 117 новых случаев COVID-19
Мария Дедкова
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Брянская область заняла 10-е место по по суточному приросту зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

За последние 24 часа в регионе зарегистрировали 117 новых случаев. Теперь общее число заболевших COVID-19 составляет 2632 человека.

Первое место по суточному приросту занимает Москва - 2913. Второе - Московская область (892), третье - Санкт-Петербург (408).

В целом заболеваемость по стране снижается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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