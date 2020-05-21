2020-05-21T14:33:09+03:00
Звезды

В Брянской области отметят День славянской письменности и культуры

Из-за сложной эпидемиологической обстановкой торжества пройдут в онлайн–формате
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянской области готовятся отметить День славянской письменности и культуры. Из-за эпидемии коронавируса все мероприятия пройдут в дистанционном режиме. Начнется празднование 22 мая с творческой онлайн–акции среди культурно–досуговых учреждений области «От знаков к буквам, от бересты к страницам». 23 мая свои трансляции проведут художественный музей и театр юного зрителя.

Непосредственно в День славянской письменности и культуры, 24 мая, в дистанционном режиме стартуют проекты областной библиотеки, методического центра «Народное творчество», театра юного зрителя и театра кукол. Брянская филармония совместно с городским оркестром народных инструментов также в удаленном формате проведет традиционный концерт хоровой музыки «Многая лета». Запланированы трансляции концерта лучших творческих коллективов области и тематического документального фильма.

Торжества в честь Дня славянской письменности и культуры продлятся до конца мая, сообщает департамент культуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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